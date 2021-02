Leeuwarder kinderopvang Aurora dicht na coronabesmettingen

De besmettingen kwamen vorige week aan het licht. Een personeelslid testte positief, waarna andere medewerkers ook op het virus werden getest. Daaruit kwamen nog twee besmettingen boven water. Uit voorzorg hebben sommige ouders hun kinderen deze week al thuis gehouden. Ook drie kinderen testten positief op het coronavirus.

"Verschrikkelijke situatie"

Er werken veertien mensen bij de kinderopvanglocatie aan de Floris Versterstraat. Aurora is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud. Op advies van de GGD heeft locatiehouder Linda van der Molen besloten dat Aurora voorlopig tot 1 maart dicht blijft. "Het is een verschrikkelijke situatie, net nu we open zijn. We zijn ontzettend geschrokken", zegt Van der Molen.