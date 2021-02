Aantal nieuwe coronabesmettingen weer boven gemiddelde, provinciaal en landelijk

Eerder vandaag bleek dat er in de afgelopen week net iets minder Friezen positief getest zijn op het coronavirus dan de week daarvoor. Maar dat stemt GGD Fryslân nog niet hoopvol. Het is geen goed teken dat de cijfers niet substantieel dalen, zegt de GGD.

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden, met 52. Daarna komen Súdwest-Fryslân (34) en De Fryske Marren (22).

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren twee sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om inwoners van Leeuwarden en Smallingerland.

Er zijn ook twee Friezen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus. Het gaat om twee mensen uit de gemeente Leeuwarden.

Landelijk ook meer dan gemiddeld

Landelijk zijn er 4.761 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is ook boven het gemiddelde, want dat is deze week 3.703.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):