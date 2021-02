Groot onderhoud aan de vloer van de Hobbe van Baerdt Kerk in Joure

"De vloerverwarming die er nu ligt is van 1980," vertelt kerkrentmeester Feiko de Vries, die ook in de bouwcommissie zit. "Die verwarming heeft z'n levensduur wel gehad. Bovendien verzakt de vloer op bepaalde plekken, daardoor werken ook delen van de verwarming niet meer en blijft het koud. De verwarming is eigenlijk niet meer goed beheersbaar. Daar hangt een prijskaartje aan, want het kost veel stroom. En we willen ook meer aan het milieu denken."

Daarom speelt al sinds 2012 het plan om de vloer onder handen te nemen. Nu is het zover. Het project wordt in twee fases uitgevoerd. "De zitbanken liggen op dit moment in een opslag. De grote herenbanken kunnen er niet zomaar weg, dus die verplaatsen we binnen de kerk. Vandaar ook de twee fases: zo kunnen we de stenen en banken verplaatsen naar het gedeelte van de kerk waar niet wordt gewerkt." Alles wordt in goed overleg met archeologen gedaan, ook een wethouder is al even op bezoek geweest.

Gebouwd in 1644, opnieuw in 1939

Het oorspronkelijke schip van de kerk is gebouwd in 1644. Een grote brand in 1939 zorgde er echter voor dat een groot deel van de kerk verloren ging. Tot na de Tweede Wereldoorlog is er gewerkt aan de herbouw van het schip. De Jouster Toer werd al in 1622 gebouwd en bleef bespaard, maar het schip was een ravage. Ook de oorspronkelijke zerken waren beschadigd. "Daarom zijn er overal uit Fryslân andere zerken naar Joure toe gebracht ter vervanging. Daar zijn de teksten afgebeiteld." Ook het interieur ging voor een groot deel verloren. "Al zijn er wel delen van de herenbanken bespaard gebleven," vertelt De Vries.

Zerken en grafkelders

Aan de kant van de Torenstraat liggen zerken die al kapot waren. Al die brokken worden eruit gehaald, er komen nieuwe zerken voor in de plaats. "Al die stukken zijn genummerd en worden opgeslagen bij de aannemer. We gooien ze niet weg, want het zijn en blijven zerken. Die kunnen mogelijk weer in andere gebouwen worden gebruikt."

Er liggen direct onder de vloer geen mensen meer begraven. "Daar hield men op een gegeven moment mee op vanwege de stank. Er liggen nog wel grafkelders van de familie Van Baerdt, Vegelin van Claerbergen en een dominee. Daar is vroeger de oude verwarming ook omheen gelegd. Die grafkelders zijn nog origineel en die hebben een grote historische waarde. De sluitstenen zitten er nog op, en die blijven er ook op."

Vriendenstichting

Het project wordt voor het grootste deel betaald door de protestantse gemeente van Joure, daarnaast is er wat subsidie. Het schip is eigendom van de kerkelijke gemeente, maar volgens De Vries is uiteindelijk het idee dat het onder de vleugels van de in 2018 opgerichte Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk komt. Daar kunnen mensen donateur van worden. De Vries: "Zo moet het gebouw en het erfgoed worden bewaard en de kerk ook wat multifunctioneler worden. Het aantal gemeenteleden loopt terug, dus we moeten voor de toekomst ook kijken wat we voor de hele gemeenschap kunnen betekenen met ruimte voor maatschappelijke activiteiten."

Het werk wordt uitgevoerd door bouw- en restauratiebedrijf S.D. van der Vegt en Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland is betrokken bij het project.