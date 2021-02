Uitspraak avondklok over een week, maatregel blijft tot die tijd van kracht

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, noemde het "een vreemde gang van zaken" dat de uitspraak een week op zich laat wachten. "Eerder deze week was er ontzettende haast, nu moeten we een week wachten." De voorzitter van het hof gaf aan "grondig" over de kwestie te moeten nadenken.

De Eerste Kamer praat nog over een spoedwet, die de maatregel juridisch mohgelijk moet maken, als de rechter zou besluiten dat de manier waarop de maatregel nu is ingevoerd niet wettig is. Het ziet er naar uit dat de spoedwet er wel kom. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd.

Bij de rechter zei de landsadvokaat dat de avondklok goed wordt nageleefd in Nederland, en dat de effecten van de maatregel gezien kunnen worden op de IC's van ziekenhuizen.

Deskundigen zeggen dat de epidemiologische situatie in het land fragiel is. Dat staat in het OMT-advies waar het kabinet vanuit is gegaan. Nieuwe virusvarianten nemen het over van de eerste variant.