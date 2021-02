Freedsmerk over scheve schaats Hoekstra: "Geen probleem als het Haags geld oplevert"

"Niet op elke slak zout leggen", werd ook vaak gezegd en ook was er de verzuchting dat er toch wel andere kwesties zijn om je druk over te maken.

Natuurlijk waren er ook andere, bozere reacties: "Bobo's mogen iets meer dan wij. En als die lui denken dat ze boven ons staan, dat is dat mooi voor hen, maar ik heb er medelijden mee!" Volgens de poelier had Hoekstra moeten weten dat hier praatjes van zouden komen. "En dat ze het een werkbezoek noemen, verandert daar niets aan." Een ander vond ook dat hij "beter zijn verstand had moeten gebruiken", en "een werkbezoek kan ook lopend, toch?"

Ook begrip

Hoekstra kon ook op begrip rekenen. "De man is een schaatser. Hij was daar en er lag ijs, dus..." Maar ook: "Hij had zijn schaatsen natuurlijk van vorige week nog in de auto liggen." Een ander wilde ook niet te kritisch zijn. "Ik doe ook weleens iets dat niet in de haak is!" De opmerkelijkste opmerking was misschien wel: "Wopke Hoekstra, is dat een bekende Fries ofzo? Ik ken hem niet, maar ik kom dan ook uit Noord-Holland."

Hoekstra heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn actie. "Dat had ik niet moeten doen."