Kleine verbetering coronacijfers geeft GGD Fryslân weinig hoop

Onder de Friese 70-plussers en in de verpleeg- en verzorgingshuizen loopt het aantal nieuwe besmetting opnieuw iets terug. Bij jongvolwassenen zijn er juist meer positieve tests en bij basisschoolkinderen is het aantal bijna gelijk gebleven. Dat er geen duidelijke daling is te zien, heeft mogelijk te maken met de mutaties van het virus. "De Britse variant speelt daar zeker een rol in", zegt arts Everhard Hofstra van de GGD Fryslân.

Besmettingen bij bedrijven

Ook valt het volgens hem op dat er nog steeds besmetting zijn te zien bij bedrijven. "Terwijl je daar ook juist zou hopen dat mensen zich steeds beter weten aan te passen en ook de bedrijven steeds beter maatregelen weten te nemen om verspreiding te voorkomen", aldus Hofstra.

Mensen laten zich volgens hem ook niet altijd testen, omdat ze de ernst van de zieken na al deze tijd niet meer zo zien. "Mensen denken 'ik heb milde klachten, het zal vast geen corona zijn'." De GGD heeft echter die tests nodig om bron- en contactonderzoek te doen bij een positieve uitslag.

Avondklok

Er is momenteel veel opschudding over het wel of niet doorgaan met de avondklok. Het effect van alleen die maatregel is moeilijk na te gaan, zoals bij elke specifieke maatregel, zegt Hofstra. Volgens hem is het juist het hele pakket aan maatregels dat elkaar versterkt. Wel heeft het invloed op feestjes bij mensen thuis. "De avondklok helpt ook daarvoor wel om die bewegingen tegen te gaan, omdat je juist op die feestjes ook verspreiding zag."

De GGD heeft de afgelopen week een recordaantal van 10.291 inwoners van Fryslân gevaccineerd, meer dan een verdubbeling vergeleken met de week ervoor. Dat wordt nu alleen nog gedaan in Leeuwarden en op de Waddeneilanden, maar vanaf 1 maart ook in Drachten. Een week later volgt Sneek en er zijn afspraken gemaakt om begin april in Heerenveen te starten.

Mutaties

Mensen hebben zorgen over of de vaccins wel beschermen tegen de mutaties van het coronavirus, maar dat is niet nodig volgens Hofstra. "De vaccins die we nu hebben helpen goed tegen de verschillende varianten." Het ene vaccin werkt het virus wel beter tegen dan het andere. "Maar we zien in ieder geval dat mensen er niet meer heel erg ziek van worden."