Politie houdt drie mensen aan bij inval in drugslab Minnertsga

Toen de politie de inval deed, was het drugslab nog in werking. Er waren drie mensen, die zijn aangehouden. Het gaat om een vrouw van 71 uit de gemeente Waadhoeke, een man van 50 zonder vaste woonplaats en een 41-jarige man uit Deventer. Het is nog niet duidelijk wat hun rol was. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Ook de zogenoemde Dienst Speciale Interventies (DSI) was betrokken bij de inval. Verder zijn er een gepantserde wagen en een politiehelikopter ingezet.