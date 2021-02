Hoekstra had 'niet goed nagedacht' over rondje Thialf: "had ik niet moeten doen"

Een foto van een schaatsende Wopke Hoekstra in Thialf heeft op Twitter veel verbaasde en boze reacties opgeleverd. De CDA-lijsttrekker was donderdag op werkbezoek in het ijsstadion in Heerenveen en schaatste er rondjes met Sven Kramer. Dat terwijl het vanwege het coronavirus al maanden verboden is om binnen te sporten. Ook Thialf is sinds half oktober dicht voor recreanten.

Minister Van Ark begrijpt de ophef over de tweet van minister Hoekstra die binnen aan het schaatsen is: "Dit kan echt niet. Ik snap dat het verleidelijk is, maar de binnensportlocaties zijn dicht en dit had niet mogen gebeuren."

"Dit was misschien een beetje dom", zegt de minister voor Medische Zorg. Zij vindt het "heel wrang, omdat we zo graag met zijn allen uit deze situatie willen komen. Dat betekent dat we een beetje geduld moeten hebben."