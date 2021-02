Fries Audio Archief komt tot leven: "Hier zitten echte parels tussen"

Het Fries Film Archief heeft daarvoor subsidie gekregen van de provincie. Er zijn al historische geluidsfragmenten gevonden. "Hier zitten echte parels tussen", zegt Sjouke Nauta van Friesland Pop.

Fryslân heeft veel audiocollecties die niet of amper bekend zijn. Ze liggen al jaren in het archief van Tresoar en andere Friese musea. Die moeten nu voor het publiek naar buiten komen, is de bedoeling.

Collector's item

Het archief moet in de komende drie jaar opgezet worden. Er worden allerlei audiofragmenten over bijvoorbeeld muzikale hoogtepunten op band gezet. Sjouke Nauta van Friesland Pop is uitermate enthousiast. "Hier hebben we bijvoorbeeld de eerste single die Wobbe van Seijuen uitgebracht heeft. Dat is sowieso al een collector's item. Geweldig dat zoiets dan voor het grote publiek beschikbaar komt."