Verbazing en boosheid om schaatsende CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra in Thialf

Hoekstra was op werkbezoek in Noord-Nederland en schoof ook aan bij It Polytburo. Daar vertelde hij dat het Rijk wat hem betreft serieus moet kijken naar het meefinancieren van Thialf, want nu draaien de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen op voor de kosten.

Maar Hoekstra sprak dus niet alleen over Thialf, hij reed er ook rondjes. De hal is al sinds oktober alleen open voor topsporters. Thialf-directeur Marc Winters zegt tegen de Leeuwarder Courant dat het stadion nog wel individuele gasten mag ontvangen: "De ontvangst van de minister moet worden gezien als een toegestaan bedrijfsbezoek, waarbij in plaats van een rondleiding een paar ronden schaatsen is geboden."