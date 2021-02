Groen licht voor twee cent extra voor weidevogelmelk

Dat betekent nog niet dat het plan kan worden uitgevoerd: de afspraken die daarvoor nodig zijn, zijn nog niet gemaakt. Volgens Crone is deze maandag cruciaal om geld te vinden waarmee het 'Aanvalsplan' kan beginnen.

Fryslân en Noord-Holland

Ze willen dit jaar nog met vijf tot zes grote, aaneengesloten weidevogelgebieden beginnen in Fryslân en Noord-Holland. In die gebieden moet zoveel mogelijk worden gedaan om het de grutto en andere weidevogels aantrekkelijk te maken.

In de Tweede Kamer is daarvoor al een grote meerderheid, maar het extra Rijksgeld dat nodig is, is nog niet geregeld. Bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân zijn ze ook op zoek naar geld. Voorzitter Rendert Algra maakte duidelijk dat ze beginnen met een campagne om nog meer geld op te halen om geld van boer Murk Nijdam uit Wommels te kopen. Dat crowdfundingsinitiatief richt zich op kleine 'parels' waar nog veel weidevogels zitten en om die voor de toekomst veilig te stellen.