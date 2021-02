Sporthal De Stuit favoriet voor nieuw 'brûsplak' in Joure

Tientallen culturele en maatschappelijke verenigingen hebben al tijden dringend behoefte aan een plek voor hun activiteiten. Er lagen drie scenario's op tafel: nieuwbouw aan de Sinnebuorren in het centrum, nieuwbouw bij Swimfun of dat de culturele en maatschappelijke verenigingen bij sporthal De Stuit inkomen.

Er zijn veel reacties binnengekomen op de drie voorstellen en uiteindelijk is dus gekozen voor sporthal De Stuit. Komende tijd wordt nog overlegd met omwonenden en organisaties die nu al gebruik maken van de sporthal. Zo zit er in De Stuit een turnhal die misschien een andere plek in de hal moet krijgen of misschien zelfs naar een nieuw te bouwen hal bij Swimfun moet. Allemaal zaken die verder bekeken zullen worden.

Gemeenteraad moet er klap op geven

De investeringskosten voor de drie scenario's variëren van 5,6 tot 7,5 miljoen euro. Het is nu aan de gemeenteraad om er een definitieve klap op te geven.