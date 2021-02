Friese partijen aan Tweede Kamer: zorg voor veilige bussen, het is nu te druk

De PvdA, FNP en ChristenUnie maken zich zorgen over de reizigers die nu in de vollere bussen zitten. Ze krijgen klachten van reizigers die zich niet fijn vollen in overvolle bussen. Mensen hebben foto's van de drukte naar de partijen gestuurd. Wopke Veenstra van de FNP is geschrokken van die beelden. Vervoerder Arriva zei toen dat het met meeviel.

Mogelijkheid om afstand te houden

Eerder stelden de partijen al vragen aan Gedeputeerde Staten, maar die zei dat in een landelijk protocol staat dat de volledige capaciteit van de bussen gebruikt kunnen worden. De PvdA, FNP en ChristenUnie vragen nu de fracties in de Tweede Kamer en de commissie van Infrastructuur en Waterstaat om daar opnieuw naar te kijken. Reizigers moeten de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk afstand te houden.

"We zitten in een strenge lockdown, waarin het kabinet waarschuwt voor de besmettelijkheid van de Britse variant", zeggen de partijen. "Dan is het lastig voor reizigers om te begrijpen dat de anderhalvemetermaatregel niet geldt in het openbaar vervoer"

Wat de risico's zijn om te reizen met de bus, dat moeten deskundigen maar zeggen, maar de partijen begrijpen dat reizigers zich niet veilig voelen.