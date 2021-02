Wopke Hoekstra: "Lelylijn is een ongelooflijk belangrijke investering"

Hoekstra: "Ik zie dat als een ongelooflijk belangrijke investering voor het hele land en zeker voor het noorden. Goed voor de bereikbaarheid, voor de leefbaarheid én voor de bouw van veel woningen." Hoekstra is zeker van plan om de Lelylijn in te brengen bij de formatie van een volgend kabinet. "Je weet nooit hoe een formatie uitpakt, maar het is de inzet van het CDA dat de lijn er moet komen."

De verkiezingsbelofte van Hoekstra sluit aan bij Het deltaplan voor het noorden dat zij partijgenoot Mustafa Amhaouch afgelopen herfst lanceerde in de Tweede Kamer. Hoekstra zegt dat hij zich realiseert dat de aanleg van nieuwe structuur tijd kost, meer dan hem lieg is. "Ik ben een wat ongeduldig mens. Beloftes moet je nakomen, het is belangrijk om snel te besluiten."