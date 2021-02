Waddenvereniging verbaasd: 'Minister vergeet zorgen omwonenden van gasvelden'

De minister is ondertussen afgetreden en opgevolgd door demissionair minister Bas van 't Wout, maar het convenant is nog wel rechtsgeldig. Het stuk werd in december al getekend, maar kwam nu voor het licht omdat het voor een schriftelijk debat naar de Tweede Kamer gestuurd is.

"We wisten dat het bestond, want de minister had in december aan de Tweede Kamer verteld dat het er was. Gelukkig waren een paar Kamerleden wakker die vroegen of hij het dan ook naar de Kamer kon sturen", vertelt Frank Petersen van de Waddenvereniging.

Tegenstand

Volgens Petersen is er grote tegenstand tegen nieuwe gaswinning, ook uit kleine velden. "Er zijn zoveel mensen in Fryslân die geen nieuwe gaswinningen meer willen onder de Waddenzee, of vlakbij hun dorp. En die telkens een beroep doen op de minister om af te zien van gaswinning, omdat er geen draagvlak is."

De afspraken in het convenant gelden ook voor de gasvelden onder de Waddenzee, zegt Petersen. "Het maakt ons extra verbaasd, want Noardeast-Fryslân wil geen gaswinning, de Provincie wil geen nieuwe gaswinning, het Wetterskip heeft er grote zorgen om."

Snel om tafel

De Waddenvereniging kreeg al een belofte man minister Wiebes dat ze in gesprek zouden gaan. "Nu moeten we echt praten, er gaat iets echt fout. De minister laat zich kennelijk in zijn beslissingen leiden door de mijnbouwbedrijven en hoort de politiek protesten en burgerprotesten tegen gaswinning niet meer."

Petersen hoopt zo snel mogelijk om tafel te kunnen met de nieuwe minister Van 't Wout. "Er moet echt iets rechtgezet worden."