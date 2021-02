Jongfryske Mienskip: 'Rijksoverheid houdt ongelijkheid Fries en Nederlands in stand'

Als voorbeeld noemt de Jongfryske Mienskip dat allerlei overheidspublicaties in verschillende worden vertaald, maar structureel niet in het Fries. Dan gaat het om bijvoorbeeld de donorfolder en de avondklokverklaring. Die kwamen er pas in het Fries nadat er specifiek om werd gevraagd.

En volgens de vereniging is er nog steeds geen sprake van volwaardig Fries onderwijs. Veel scholen komen niet verder dan het laten zien van een Fries filmpje aan de leerlingen. En het Rijk doet daar te weinig aan, zegt de Jongfryske Mienskip. "Om kinderen niet te laten opgroeien als analfabeten in de eigen taal, zou de Rijksoverheid veel meer kunnen afdwingen dan nu het geval is."