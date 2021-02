ARCHIEF: De magneetzweeftrein: van paradepaardje naar dood paard

Een snelle spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad; daar is nu in verkiezingstijd weer veel belangstelling voor. Aan het begin van deze eeuw wilden noordelijke bestuurders een magneetzweeftrein met 400 kilometer per uur op dit traject laten rijden. Een testrit op de proefbaan van de zweeftrein in Duitsland was in december 1999 al goed in de smaak gevallen bij verkeersminister Netelenbos en de stuurgroep Zuiderzeelijn.