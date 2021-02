Toekomst Zalen Schaaf in Leeuwarden: woningbouw en culturele invulling

Muziek en theater

Het tweede plan is van Bobby Veenstra van BHE Music Group in samenwerking met filmproducent Steven de Jong. Veenstra is op dit moment de tijdelijke exploitant met muziekproducties tot de zomervakantie.

In dit plan moet er ruimte blijven voor muziek, maar is het ook de bedoeling dat de zaal gebruikt wordt voor langlopende musical- en theaterproducties. Zo ligt er een plan voor een musical over het leven van Mata Hari. Ook zouden er een muziekschool en opname- en filmstudio's in het pand moeten komen.