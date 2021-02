Eerste basisplaats in competitie voor Jasper ter Heide sinds oktober

Henk de Jong gaf na de wedstrijd tegen TOP Oss al aan dat Ter Heide tegen Jong Ajax zou spelen in plaats van Hoedemakers. Daar heeft de trainer de laatste weken ook al rekening mee gehouden: "Die gele kaart voor Mees zat er al aan te komen, dus Jasper heeft op de training ook steeds op die positie gespeeld. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het is een kleine pitbull, die ook nog aardig kan voetballen."

Een beetje verwennen

Intensief trainen zit er in deze voor Cambuur drukke week niet in. Dinsdag speelden de Leeuwarders al tegen Oss, vrijdag tegen Jong Ajax en maandag alweer tegen Jong FC Utrecht. Wat doe je dan in de tussentijd om de spelers fit te houden? De Jong: "Ze een beetje verwennen, maar de boel ook op scherp zetten. Robert Mühren doet wat minder dan anderen, maar dat is ook de leeftijd. Dan mag dat, daar foeter ik dan ook niet op. Dan knijp ik een oogje toe en dan zie ik het niet."

De selectie staat er verder goed voor. Alleen Stanley Akoy en Mitchel Paulissen ontbreken vanwege blessures. Er zijn nog wel wat kleine gevalletjes volgens de coach uit Drachten, maar dat mag volgens hem geen naam hebben. "Ik zie dat enkelen wel wat last hebben, maar dat is altijd zo op de tweede dag na een wedstrijd. Daar maak ik me niet druk om."