Negen jaar cel voor dodelijke steekpartij Oosterwolde

De man ging op 4 april bij zijn ex-vriendin langs in Oosterwolde om de kinderen te brengen. Ze waren al een poosje uit elkaar. De nieuwe vriend van de vrouw, een 44-jarige man uit Bovensmilde, was bij haar thuis in Oosterwolde toen de verdachte er kwam.

Er ontstond een worsteling tussen beide mannen, waarbij de verdachte een groot mes uit de keuken pakte. Volgens de verdachte deed hij dat uit nood, zo vertelde hij aan de rechtbank in Leeuwarden. Hij zei dat hij geen steekbewegingen heeft gemaakt. De verdachte zou tegen het mes zijn aangelopen.

De rechter wees zijn beroep op noodweer af. Tegen de man was tien jaar celstraf geëist. De rechtbank liet in het eindvonnis meewegen dat de man nog niet eerder voor een geweldsdelict veroordeeld was geweest. De nabestaanden en de benadeelden krijgen een schadevergoeding van bijna 80.000 euro.