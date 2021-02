Metaalbewerkers: Geweldig dat we dit kunstwerk van Stella in Fryslân kunnen houden

Het is dan wel kunst, maar ze pakken het aan als een groot industrieel project. Want het gaat over de grenzen van kunst heen, vindt Allard Bokma van Central Industry Group (CIG). Zijn bedrijf is de uitvoerder van projecten van Mannen van Staal en van kunstenaar Frank Stella.

Het kunstwerk Broken Jug is 45 ton zwaar. Het werk staat al meer dan twee jaar op de industriehaven in Harlingen te wachten op een definitieve plek. Dat wordt de nieuwe parkeerplaats voor langparkeerders die met de boot naar Terschelling en Vlieland gaan. Geheel definitief is de plek niet, want Harlingen krijgt het werk in bruikleen.

Theunis Bakker van de Mannen van Staal is erg verheugd over het kunstwerk Broken Jug en de samenwerking met Frank Stella: "Super, dat we een werk van deze kunstenaar in Fryslân kunnen houden. En dan ook nog zo'n mooi, groot keunstwerk. Geweldig."