Kapsalons doen het licht aan voor noodkreet: "We hebben alles goed geregeld"

De kappers zijn sinds half december dicht. Eigenares Ramona de Boer doet er alles aan om positief te blijven, maar het wordt steeds moeilijker: "We maken ons nu zorgen, want we denken dat we open kunnen en moeten. We hebben alles hier goed geregeld, zo is vorig jaar ook wel bewezen." In de kapsalon van De Boer is niemand ziek geworden of besmet geraakt.

Intussen zijn de kapsalons in Duitsland en België wel weer open gegaan. Dat is misschien een reden om jaloers te zijn, maar voor De Boer betekent het vooral een sprankje hoop. "De vorige keer mochten we ook na België en Duitsland weer open. Maar we houden wel een slag om de arm, want ze willen de middelbare scholen eerst weer open hebben. "