Geen nieuwe coronabesmettingen in MCL; oncologie weer volledig open

Het ziekenhuis nam zware maatregelen om de uitbraak in te dammen. Een daarvan was het sluiten van de verpleegafdeling oncologie op 8 februari. Patiënten kregen waar nodig zorg in andere ziekenhuizen of zorg werd uitgesteld.

Om het virus een halt toe te roepen, werden ook honderden personeelsleden uit voorzorg getest op het coronavirus. Dat heeft geen bijzonderheden opgeleverd, zegt het MCL. Daarom gaat de afdeling vrijdag weer open.

Minder persoonsbewegingen

Om de kans op overdracht van het virus in het ziekenhuis te verkleinen, probeert het MCL het aantal persoonsbewegingen nog altijd zo klein mogelijk te houden. Zo werkt administratief personeel voornamelijk thuis en is een deel van de consulten telefonisch of digitaal. Sommige afspraken worden uitgesteld. Zorg die niet kan worden uitgesteld, gaat door.

De maatregelen rondom verloskundigen worden vrijdag ook opgeheven. Eerstelijnsverloskundigen kunnen weer bevallingen in het MCL begeleiden, ook als ze in meerdere ziekenhuizen werken.