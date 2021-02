Celstraf en TBS geëist voor overval op vrouw (93) in Drachten

De twee overvielen de vrouw in haar huis aan de Korenmolen, omdat ze dachten dat er veel geld te halen was. Ze gingen er vandoor met een geldkistje met wat munten en brieven van de overleden man van het slachtoffer.

Het kistje werd later gevonden door een zwemmer in de Morra. De verdachten werden een half jaar na de overval opgepakt . Volgens justitie heeft de verdachte meerdere stoornissen en is het gevaar voor herhaling groot. Daarom is er naast de celstraf ook TBS geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.