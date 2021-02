30.000 euro opgehaald voor wolvenhek; stichting aan de slag met pilot

Drie Friese schapenhouders en twee melkveehouders, verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân, willen een hek bouwen op de Friese provinciegrens om de wolf buiten de deur te houden. Het hek moet zo'n anderhalve meter hoog worden en wordt over 150 kilometer provinciegrens getrokken. De plannen kosten volgens de stichting anderhalf tot twee miljoen euro. De veehouders presenteerden het plan op 7 januari 2021 in Den Haag.