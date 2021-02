Johan Erents verlaat na bijna vijftig jaar gemeentepolitiek Harlingen

Erents kwam in 1970 voor het eerst in de gemeenteraad van Harlingen. Hij was één periode raadslid voor HA70, een combinatie van PvdA-PPR-Ongebonden en D66. Erents is daarna nog raadslid geweest voor D66 en de Harlinger politieke partij OPA, die in 2017 verder ging onder de naam HOOP (Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij). Bij de verkiezingen van 2018 nam Erents weer zitting in de raad.

In 2006 kreeg Erents voor zijn vrijwilligersactiviteiten en bestuurlijke functies een koninklijke onderscheiding. Ruim veertig jaar later is het tijd voor Erents om afscheid te nemen van de politiek. Hij zegt de dynamiek bij de vergaderingen te missen nu die vanwege corona digitaal zijn en verklaart zich fysiek te willen kunnen uiten. Hij wordt opgevolgd door Ankie Hoendervoogt.