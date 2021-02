QAnon in De Wâlden: complotdenkers leggen bloemen op monument Marianne Vaatstra

De familie was absoluut niet blij toen ze afgelopen week bloemen aantroffen op het monument voor Marianne. De bloemen zijn inmiddels weggehaald. De familie nam contact op met misdaadjournalist Chris Klomp, die de zaak afgelopen jaren heeft gevolgd. "Ze werden ineens geconfronteerd met deze kleine bloemenzee en werden er letterlijk misselijk van. Ze vroegen mij of ik wist waar dit vandaan komt", vertelt Klomp.

Kindermisbruik

Hij kwam al snel uit bij de aanhangers van de extreemrechtse complottheorie QAnon, die denken dat een 'satanische elite' kinderen misbruikt. "Zij proberen hoogwaardigheidsbekleders al jaren te beschuldigen van kindermisbruik", legt Klomp uit. "Ze hitsen mensen op om actie te voeren bij graven en monumenten van jonge mensen die ooit om het leven zijn gebracht, waarbij al een dader voor is aangewezen in de rechtbank. Helaas zijn mensen bereid om daar actie op te ondernemen."

De QAnon-aanhangers denken dat diezelfde 'satanische elite' de echte dader is in de moord op Marianne Vaatstra. Diezelfde retoriek hebben ze in andere moordzaken waar een dader voor is gevonden: op meerdere plekken in Nederland werden daarom bloemen gelegd bij graven en monumenten. "In Bodegraven is het bijvoorbeeld behoorlijk uit de hand gelopen, omdat er veel mensen op af kwamen. De gemeente moest er beveiligers inhuren."