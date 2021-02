Onderzoek: flink minder afval op Noordzeestranden dan tien jaar gelden

Aanpak bij bron blijft nodig

Stichting De Noordzee roept de overheid op om de Europese Richtlijn voor wegwerpplastic zo snel en effectief mogelijk in te voeren en daarbij de kans aan te grijpen om meer wegwerpplastic te verbieden en in te zetten op hergebruik. "De aandacht voor het afvalprobleem in zee is enorm gegroeid en we zien dat beleid om plasticvervuiling aan te pakken werkt. Daarom zijn we ook erg blij met de uitbreiding van statiegeld op kleine plastic flesjes dat in juli wordt ingevoerd en het recente besluit van statiegeld op blik in 2022", zegt Van Galen.

Er belandt volgens hem echter nog te veel afval op het strand: over de hele periode van twintig jaar monitoring ligt het gemiddelde op 330 stuks afval per honderd meter. Vispluis is nog steeds het meest gevonden afval. "Daarom is het onder andere van groot belang dat er alternatieven voor vispluis worden ingezet, containerverlies wordt voorkomen en de instroom van afval via rivieren wordt gestopt.

De resultaten van het rapport zijn volgens Van Galen hoopgevend, maar het probleem moet in samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en burgers worden aangepakt. "Dat is de sleutel voor een écht schone en gezonde Noordzee."