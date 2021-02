Friese onderwijs blij met extra geld uit Den Haag: "Maar eerst moeten kinderen weer naar school"

Ook bij het mbo maken ze zich zorgen over de groep die net bij hen op school is begonnen. Woordvoerder Jan Dijksma van het Friesland College: "De eerstejaars zijn toch een beetje raar binnengekomen. Ze hebben bijvoorbeeld geen examen gehad en ook op andere manier niet echt een afsluiting gehad. En ook het begin op de MBO was anders dan anders. En dat heeft toch psychische gevolgen gehad."

Volgens Dijksma is het maar de vraag of dat met dit geld is op te lossen. "Dat gaat nog een hele lastige worden." Toch zijn ze ook op het Friesland College wel blij met het geld. "Het erkent in ieder geval dat er van alles aan de hand is en het is een bewijs dat het serieus wordt genomen."

Stages nog een probleem

Een van de dingen waar het mbo's het geld waarschijnlijk voor zullen gebruiken is om een oplossing te vinden voor de stages die niet door konden gaan, maar toch een belangrijk onderdeel zijn van de opleidingen. "Maar er is nog heel veel onduidelijk over waar het geld precies naartoe gaat."