Johnny Jansen na overwinning: "De eindfase was knotsgek, maar genieten"

"In deze wedstrijd kon het alle kanten op," vertelt Siem de Jong. "Als je verschillende fases in de wedstrijd zou pakken, had iedere keer iemand anders kunnen winnen. We hebben geluk dat we aan het langste eind trekken en de wedstrijd eruit slepen."

Overheen komen

Toch is De Jong het ook met Jansen eens dat de overwinning hen niet kwam aanwaaien. "Ik denk dat we in de eerste helft redelijk begonnen, maar het wel moeilijk hadden. Na de rust was het penaltymoment belangrijk. Maar daarna kwamen zij er goed overheen. De rode kaart gaf wel een klein beetje hoop. We zetten iets meer druk. En als dan de 3-2 valt gaat iedereen er vol voor. Dan is het mooi dat het zo lukt."

Wel miste De Jong het publiek. "Nu juich je alleen met elkaar. De volle stations mis je wel. Maar het was wel een gekke wedstrijd."