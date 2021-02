Mogelijk steekincident aan de Bleeklaan in Leeuwarden

In een huis aan de Bleeklaan in Leeuwarden heeft woensdagavond mogelijk een steekincident plaatsgevonden. Er is één persoon gewond geraakt, maar er is nog niet bekend gemaakt wat er zich precies heeft afgespeeld. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is in de omgeving van het huis op zoek naar een verdachte.