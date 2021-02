SC Heerenveen met spectaculaire ontsnapping tegen Feyenoord naar halve finale KNVB Beker

Na een openingsfase zonder al te veel kansen was het verdediger Rami Kaib die de score opende. Met een kwartier op de klok was de Zweed meegekomen naar voren waar hij een voorzet van Mitchell van Bergen kon binnenschieten.

Beide ploegen waren ruim vijf minuten later dichtbij een treffer. Tibor Halilovic schoot net over de goal van Nick Marsman. Een minuut later maakte Leroy Fer met een kopbal bijna de gelijkmaker, maar zijn inzet ging enkele centimeters naast. Op slag van de rust scoorde Henk Veerman wel. Na ingrijpen van de VAR werd zijn doelpunt echter afgekeurd.

Linssen maakt gelijk

De Rotterdammers kwamen goed terug uit de kleedkamer. Nog geen twee minuten na de aftrap voor de tweede helft maakte Bryan Linssen gelijk. De aanvaller kreeg een schot van Jens Toornstra op zijn knie en daarop had doelman Erwin Mulder geen antwoord. Sommige spelers van Heerenveen dachten aan buitenspel, maar na het zien van de beelden bleek dat daar geen sprake van was.

De ultieme kans op een voorsprong voor de ploeg van trainer Johnny Jansen kwam in de 53e minuut van de penaltystip af. Scheidsrechter Siemen Mulder kende die toe nadat Jan Paul van Hecke door keeper Marsman op lompe wijze onderuit werd gehaald. De buitenkans werd echter niet benut door Veerman en ook de rebound van zijn naamgenoot Henk werd op de lijn gekeerd.

Mentale tik

Net nadat Heerenveen op voorsprong moest komen, was het Feyenoord dat wel scoorde. Steven Berghuis kreeg de bal in de zestien van Linssen en kon beheerst raak schieten. Daarmee leek het verzet van Heerenveen direct verbroken, want een paar minuten later kopte Lutsharel Geertruida een voorzet van Marcos Senesi binnen: 3-1.

Daarmee leek de buit binnen voor de bezoekers, maar door een tweede gele kaart voor Berghuis in de 66e minuut kwam de hoop terug bij de Friezen.

Spectaculaire eindfase

Die hoop bleek terecht, want het zou het begin zijn van een Houdini-achtige ontsnapping. Na een kopbal op de paal van Henk Veerman bracht invaller Benjamin Nygren in de 81 minuut de marge via de rebound naar één. Ook de volgende goal kwam op naam van Nygren. Hij kopte de bal richting doel, waarna Marsman de bal door zijn handen liet glijden. Daarmee werd het 3-3 en leek de wedstrijd een halfuur te worden verlengd.

Heerenveen was echter nog niet klaar. Siem de Jong maakte de 4-3 en daarmee was de comeback van de Friezen compleet. In de halve finale van de KNVB Beker neemt SC Heerenveen het in eigen huis op tegen Ajax.

De laatste Friese voetbalclub die de halve finale van het bekertoernooi bereikte was SC Cambuur in 2017. AZ was daarin na strafschoppen de sterkste.