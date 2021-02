Nederlands-Duitse stinzenflora-website opgezet met bloeikalender

Het is een initiatief van Stichting Noordelijke Lustwarande, dat in 2017 opgezet is om aandacht te vragen voor groen erfgoed. Het project wordt gesteund door provincie Fryslân, Landkreis Leer en EDR Net(z)werkproject Noordelijke Lustwarande. Achter het project zit een netwerk van eigenaren en beheerders van tuinen en parken. Op dit moment zijn er 15 locaties ingevoerd: 7 in Fryslân, 4 in Groningen en 4 in Duitsland.

Iedere week zijn er vrijwilligers bezig met het maken van foto's en het invoeren van gegevens. De informatie is zowel in het Nederlands als in het Duits te vinden.