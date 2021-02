Aukje de Vries teleurgesteld in late steun voor de bruine vloot

Staatssecretaris Keijzer geeft in de Kamerbrief aan 'begrip voor de bezorgdheid' te hebben. De zeilchartervaart is hard getroffen door de coronacrisis. In 2020 lopen de gemiste inkomens op tot 70-80 procent, schrijft zij.

Eind augustus heeft het kabinet besloten dat er 15 miljoen euro beschikbaar komt. In 2020 hebben de eigenaars van schepen geld kunnen krijgen. In het tweede kwartaal van 2021 moeten ze opnieuw geld krijgen. Volgens Keijzer 'een aanzienlijke bijdrage' die gebruikt kan worden voor onderhoud en vaste lasten. Ook wordt er gewerkt aan een regeling voor andere unieke noodzakelijke kosten.

Teleurstelling

De Vries is echter teleurgesteld dat het zo lang moet duren. "Zeer, zeer teleurstellende reactie en brief van Mona Keijzer over de regeling voor ondernemers bruine vloot. Regeling is er niet eerder dan eind tweede kwartaal 2021!!! Terwijl er al sinds september 2020 15 miljoen op de plank ligt", schrijft De Vries op sociale media.