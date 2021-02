Zes juridische vragen over de avondklok: is het niet een showproces?

1. Hoe kan de avondklok er nog zijn als er eerder een streep door is gezet?

"De ochtendrechter zo noem ik hem maar even gaf aan dat de regeling niet mag. Daarom was de avondklok er niet meer. Maar je kunt tegen zo'n beslissing in hoger beroep gaan. Alles gaat snel, maar niet zo snel dat je voor negen uur dat hoger beroep hebt behandeld. Daarom heeft de Staat gezegd: daar hebben we even niets aan, we hebben duidelijkheid nodig over wat er vanavond moet gebeuren. Dan vraag je aan een hogere rechter om de beslissing van de ochtendrechter op te schorten. Dat is gebeurd."

2. Is deze situatie bijzonder in de rechtswereld?

"Eigenlijk is het allemaal heel bijzonder wat er met corona gebeurt. Omdat er allerlei regelgeving moet komen op een bepaalde manier, en dat kan ook gecontroleerd worden. En je ziet nu dat de regelmaker en de controleur zich op hetzelfde moment met één onderwerp bemoeien. Je zag het ook bij het bezoekverbod, samenscholingen en het sluiten van scholen en horeca."

3. Is het niet een 'showproces': staat de uitkomst niet van tevoren al vast?

"Dat is lastig, ik ben er niet bij geweest. Maar het ligt op de loer: als iedereen aan het einde van de middag weet dat er om 21.00 uur een beslissing moet liggen, dan kun je tijd kapen door de rechter te wraken. Dan zijn er een paar uur gewonnen. Is dat alleen maar show? Er zou een gerede vrees zijn dat men vooringenomen was. Persoonlijk neig ik er wel naar dat er een showelement in zat."