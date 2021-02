Dorpsbelang Feanwâlden bezorgd over mogelijke komst rubberbedrijf

Het shredderen van rubber 'past helemaal niet op de beoogde locatie,' schrijft de vereniging van dorpsbelangen Veenwouden-Veenwoudsterwal in een brief aan het college van Dantumadeel. Het bedrijf wilde ook naar een aantal andere locaties, maar daar is Rubber Verwerking Nederland gekeerd.

Overlast

"Wij zijn in oktober geattendeerd door een omwonende over de aanvraag," vertelt Aije Klaren van het dorpsbelang. "Als je het zoekt op internet krijg je allerhande berichten over overlast en weigering van het bedrijf op andere plekken. Dus toen dachten wij: hoe het het met stank, lawaai en grondvervuiling? De aanvraag gaat om bandenoverslag, maar in de brief aan omwonenden gaat het ook om het shredderen. En dat levert veel overlast op. Dat willen we niet."

Omwonende Wies Venema schrok flink van het bericht over de mogelijke komst. "Het terrein staat leef, dus natuurlijk kan er eens wat anders komen. Maar dit hadden we niet gedacht. We hebben het college al een brief gestuurd over de zorgen." Het is een breed probleem, geeft ze aan. Venema maakt zich ook zorgen over verkeersoverlast.

Onlogisch

Het dorp heeft nog geen contact gezocht met het bedrijf. "Het is nog een aanvraag. Als die straks wordt afgewezen, hoeven we ook niet te communiceren met het bedrijf," zegt Aije Klaren. "Maar we zijn bang dat het bedrijf een aanvraag doet voor opslag, terwijl er veel meer gaat gebeuren. Feanwâlden is een heel onlogische plek om te vestigen als het alleen om opslag gaat. En als het bedrijf hier eenmaal zit, krijg het dan maar eens weg."

Eigenaar Johan Doornberg van Rubber Verwerking Nederland was niet bereikbaar voor commentaar, maar laat weten dat omwonenden in Feanwâlden contact kunnen opnemen als ze zorgen hebben.