Energiecommissaris: "Fryslân loopt voorop met nieuwbouw gasloze huizen"

De Boer verwacht de komende jaren dat het aantal gasloze huizen gaat verdubbelen. Dat moet ook wel, anders worden de doelstellingen niet gehaald.

"Net als met elektrische auto's"

"Het is net als met elektrische auto's", zegt de energiecommissaris. "In het begin waren er in Fryslân misschien tien, nu is een op de drie verkochte auto's elektrisch. Dat gaat bij huizen net zo. De komende vijf jaar verdubbelt het tempo per jaar. Dan zouden we het misschien wel kunnen halen. Maar met dit tempo niet. Er moet een grote boost komen om dit te versnellen."

Wat volgens hem helpt, is dat het gas steeds duurder wordt en dat er op grotere schaal duidelijke standaardproducten voor gasvrije huizen komen.

Wijnjewoude

Een van de voorbeelden waar het goed gaat, is Wijnjewoude. In dat dorp loopt men op het gebied van duurzaamheid voorop. Ook op het gebied van de overstap naar gasloze woningen.

De plaatselijke coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) bestaat sinds 2015. Twaalf huizen zijn er nu helemaal van het gas af. Volgens Pieter de De Kroon had het een sneeuwbaleffect. "Zes jaar geleden is het eerste huis van het gas af gegaan." Anderen dorpelingen hebben dat voorbeeld gevolgd. Er is een openhuizenroute gehouden en dat heeft geholpen. "En dat allemaal zonder subsidie, want de mensen steken elkaar gewoon aan", zegt De Kroon.

2000 euro per gezin

De energiecoöperatie in Wijnjewoude kan in de toekomst veel meer doen aan verduurzaming van het dorp. Ze krijgen 4,3 miljoen Rijkssubsidie. Elk gezin kan van dat totaalbedrag 2000 euro krijgen om zaken duurzamer te maken in de woning.