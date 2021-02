Theatervoorstelling eerbetoon aan Elfstedentocht, 25 jaar na laatste editie

In de voorstelling zien de winnaars van de tocht in 1997, Henk Angenent en Klasina Seinstra, terug op hun winst. Alles wordt aan elkaar gesproken door Evert ten Napel. Verder komen muzikanten, schrijvers en wetenschappers aan bod.

Er is ook ruimte voor nog onbekende verhalen over de Elfstedentocht van 1997, want sommige verhalen zijn nog altijd niet verteld. Initiatiefnemers en presentatoren zijn Roelof de Vries (Omrop Fryslân) en Roelof de Vries (BNNVARA).

De laatste Elfstedentocht was op 4 januari 1997. De Laatste Tocht is vanaf 7 januari 2022 te zien in theaters in Leeuwarden, Groningen, Zwolle en Alkmaar.