Kompasklas in quarantaine na coronageval

Het thuisonderwijs voor de groep 8'ers is opgestart. "We weten inmiddels hoe we online les moeten geven, maar dit is niet wat je wilt," zegt directeur Ineke van der Werf. "De kinderen schrokken wel eventjes toen we ze inlichtten, maar we hebben ze het in alle rust verteld. We zagen het wel een beetje aankomen. Maar we werken met richtlijnen. Het kan gebeuren."

Code rood was gelukje

De groep moet dus sowieso vijf dagen in quarantaine. "Als ouders niet testen, dan is het tien dagen in quarantaine. We hebben het geluk gehad dat het laatste contact afgelopen vrijdag was. Maandag hadden we code rood, toen was er in dit geval gelukkig geen school."

Voor de kinderen is het wel omschakelen, zegt Van der Werf. "De kinderen weten nu hoe leuk school is, na vele weken thuisonderwijs. Je bent net weer wat gewend en dan vertrek je weer met je grote tas met spullen naar huis. Dat is niet leuk. De leerkracht was er wel even van af: zij wil ook gewoon een klas met kinderen, in het lokaal. Ook voor mij was het een drukke dag als directeur: je krijgt adviezen van de GGD, een oproep voor bron- en contactonderzoek."