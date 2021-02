Online voorlichting voor nieuwe leerlingen: school in Burgum geeft virtuele tour

De school houdt deze week een digitaal Open Huis voor nieuwe eersteklassers. Dinsdagavond was de eerste voorlichtingsavond, aanstaande donderdagavond staat nog een moment op de agenda. Een belangrijk onderdeel van de voorlichting is een virtuele tour door de school, waar kinderen en hun ouders in 360-graden door het gebouw kunnen 'lopen.'

Diverse activiteiten

Volgens Linda Kastelijn, docente Engels op het Liudger in Burgum, heeft de school op deze manier geprobeerd zo dicht mogelijk bij een fysieke voorlichtingsavond te komen. "Er zijn meerdere activiteiten voor de kinderen: opdrachten, online lessen en je kunt vragen stellen. Ik denk dat wij zo een goed beeld geven van de school."

Waar in andere jaren de school altijd vol zat met kinderen op de open dagen, is dat nu heel anders. "Dat is natuurlijk jammer," zegt Kastelijn. "Maar we hebben geprobeerd de kinderen hetzelfde mee te geven als anders. Het persoonlijke gesprek kan gewoon doorgaan, al is het digitaal."