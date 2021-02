RIVM meldt zestien nieuwe sterfgevallen door corona in Fryslân

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden (40). Daarna komen Súdwest-Fryslân (14), Achtkarspelen (7) en Ooststellingwerf (7).

Zestien sterfgevallen

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur zestien sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Het betreft zeven inwoners van Leeuwarden, twee mensen in de gemeente Súdwest-Fryslân, twee in Tytsjerksteradiel, en één in Achtkarspelen, Weststellingwerf, Noardeast-Fryslân, De Fryske Marren en Dantumadiel.

Niet al die zestien overlijdens zijn van de afgelopen dag. Veel besmettingen worden later pas gemeld. De afgelopen zeven dagen zijn er 35 besmettingen gemeld. De week ervoor waren dat er 39.

Er zijn ook drie Friezen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus. Het gaat om mensen uit de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Smallingerland.

Landelijk beetje onder gemiddelde

Landelijk zijn er 3.416 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is een klein beetje minder dan het dagelijkse gemiddelde van de afgelopen week.

Het aantal besmettingen per gemeente (kun je de kaart niet goed zien, klik dan hier):