Makkumer werf De Vries Scheepsbouw dicht na corona-uitbraak: tientallen besmettingen

Volgens De Vries is er goed contact met de GGD, een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist en een veiligheidsdeskundige. Volgens hen voldoen de audits van de werf aan alle richtlijnen van het RIVM. "We hebben dinsdag besloten direct in te grijpen om zo te voorkomen dat meer besmettingen plaatsvinden," zegt De Vries.

Op maandag 22 februari moet de werf weer openen. De medewerkers die twee keer een negatieve uitslag van een coronatest kunnen voorleggen, mogen dan weer aan het werk. De Vries Scheepsbouw bouwt motorjachten onder de naam Feadship. Het bedrijf valt onder de Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw, met diverse bedrijfslocaties.

Testen: "Enorme operatie"

De laatste dagen zag De Vries het aantal besmettingen sterk toenemen. "Het leek ons het allerbeste om de werf enkele dagen te sluiten en de mensen te testen. Twee keer: vandaag en zondag. Bij twee negatieve testen en geen klachten mogen de werknemers zich weer melden. Er moeten bijna 400 mensen worden getest. Het is een enorme operatie. Het is wel zo dat niet iedereen hier in de directe omgeving woont, dus het testen is wel verspreid over het noorden."

Volgens de berichten die de directeur heeft gekregen, lijken de gevolgen nog mee te vallen voor de besmette medewerkers. "De meeste klachten lijken gelukkig mild, laten we hopen dat het zo blijft. We hebben heel veel regels al op de werf, met betrekking tot afstand houden, mondkapjes, eenrichtingsverkeer. We hebben drie kantines in plaats van één, tenten waar we eten en koffiedrinken. We hebben twee toezichthouders. Dus we zitten er meer dan maximaal bovenop."