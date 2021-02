HEA! Creatief met sneeuw

Het materiaal maakt hem niet zoveel uit. Of het nu zand, ijs of sneeuw is: Jeroen Advocaat neemt de kettingzaag en maakt er een beeld van. Hij is een van de deelnemers van het SBS6-programma IJsmeesters. Nu er zoveel sneeuw ligt, reist hij af naar Garderen om een groot beeld van sneeuw te maken. Want op de Veluwe is heel wat meer sneeuw gevallen dan in Fryslân. Maxim Gazendam is druk bezig met het bouwen van een iglo.