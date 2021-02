Cambuur Sjoernaal: Zelf winnen van TOP Oss en Almere City verliest

Cambuur is een serie van drie wedstrijden in zeven dagen begonen met een 3-0 overwinning op TOP Oss. Het bleef lang 1-0 voor de Leeuwarders, maar in de eindfase werd het verschil met TOP Oss tot uiting gebracht. De overwinning brengt Cambuur weer alleen op kop in de Keuken Kampioen Divisie. Almere City verloor van Helmond Sport. Cambuur heeft nu 56 punten uit 23 wedstrijden. De Graafschap is de nummer twee met 53 uit 24, Almere City is derde met 50 uit 23. In het Cambuur Sjoernaal uitgebreid aandacht voor de wedstrijd Cambuur-TOP Oss.