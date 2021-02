Grote ravage in Club Red na instorten plafond; 50.000 euro schade

"Zondagmiddag om twaalf uur kwam ik aan en op de parkeerplaats stroomde het water er al uit", vertelt clubeigenaar Simon Skarey. "Toen dacht ik al: dit is niet goed." "Het was afgelopen week 's nachts -8 en waarschijnlijk is een waterleiding in het plafond bevroren en gebarsten. Toen het ging dooien, is het water gaan stromen." Het plafond boven het VIP-gedeelte bezweek onder de druk van het water en stortte in.

Club Red haalde in het verleden de wereldberoemde artiest Chris Brown naar Fryslân. In 2020 zou de even beroemde Amerikaanse rapper er optreden. De club ligt nu bezaaid met puin en water. De schade zit niet alleen in het plafond. "Boven de plafonds zit de lichtbesturing. De bar en de VIP-banken zitten er ook onder. De vloer is van hout en die gaat waarschijnlijk uitzetten", somt Skarey op. De schade wordt geschat op zo'n 50.000 euro.