Autoverzekering in Fryslân flink duurder door toegenomen criminaliteit

In 2020 betaalden Friezen gemiddeld 71,75 euro per maand voor hun autoverzekering. In 2019 was dat nog maar 64,23 euro per maand. Dat is een stijging van 11,7 procent. Alleen in de provincie Zeeland stegen de premies nog harder (15,5 procent). Gemiddeld stegen de premies in Nederland met ongeveer 3 procent.

Meer criminaliteit

"De belangrijkste verklaring hiervoor is dat verschillende vormen van criminaliteit rondom voertuigen toenemen in Fryslân", zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl, de financiële vergelijkingssite die het onderzoek uitvoerde. Tussen 2019 en 2020 nam het aantal gestolen voertuigen bijvoorbeeld toe van 230 naar 265, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Daarnaast blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Verbond van Verzekeraars dat het aantal autobranden en vernielingen van auto's in Fryslân de laatste jaren toeneemt. De kans op dit soort autoschade is dus groter geworden in Fryslân, waardoor autoverzekeringen de premies verhogen.

Overstappen

Volgens Bulthuis kunnen autobezitters nog wel besparen op hun verzekering, omdat de premieverschillen tussen de verzekeraars groot zijn. Het verschil tussen de laagste en hoogste premie is al gauw een paar honderd euro per jaar. "Het loont dus om regelmatig te controleren of jouw autoverzekeraar nog wel de laagste premie heeft of dat je misschien beter kun overstappen."