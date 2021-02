Friese ondernemer (24) aangehouden voor 240.000 euro belastingfraude

De aangehouden verdachte is ondernemer. Hij wordt ervan verdacht dat hij omzetbelasting terugvroeg bij de fiscus waarbij hij gebruik maakte van vervalste facturen. Uiteindelijk heeft de man voor zo'n 240.000 euro gefraudeerd.

De FIOD doorzocht de woning van de man en zijn bedrijfsadres in de gemeente Woerden in de provincie Utrecht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, dat zich toelegt op de bestrijding van fraude.