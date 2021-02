Statenlid Johann Stellema (FVD) stapt 'gedemoraliseerd' uit Provinciale Staten

Alle onrust en verdeeldheid in zijn partij is niet in de koude kleren gaan zitten, zo vertelde Stellema via een scherm aan zijn collega-Statenleden. "Ik vind het lastig om steeds weer aangesproken te worden op de woorden en daden van iemand anders. Er was na verloop van tijd slechts een conclusie mogelijk en dat is om me terug te trekken uit Provinciale Staten", zei Stellema.

De Dokkumer heeft met zijn besluit geworsteld, zei hij. Hij bedankte zijn partijgenoten, de andere Statenleden en de griffie voor 'de mooie tijd' die hij heeft gehad in de Staten.

Onrust na anti-semitische en racistische berichten

Door anti-semitische en rasistische uitlatingen door de jongerenafdeling van Forum van Democratie en ook door partijleider Thierry Baudet ontstond afgelopen najaar veel onrust in en rondom de partij. Overal in Nederland splitsten Statenleden zich af van de partij. Sommigen sloten zich aan bij de nieuwe politieke formatie JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

In Fryslân probeerden de zes Statenleden van Forum voor Democratie lang om bijeen te blijven. Dat lukte uiteindelijk toch niet. Oud-fractievoorzitter Maarten Goudzwaard staat op de kieslijst van JA21 voor de Tweede Kamerverkiezingen en stapte uit Forum voor Democratie. Hij is nu onafhankelijk Statenlid. Johann Stellema is nu het tweede lid dat de fractie van FvD Fryslân verliest.