Startsein voor fusie OSG Singelland en Burgemeester Harmsma School

Singelland heeft scholen in Drachten, Burgum en Surhuisterveen. Met de fusie willen de scholen ervoor zorgen dat er, in tijden van krimp, voor zorgen dat ze goed onderwijs en werkgelegenheid kunnen blijven bieden.

Er wordt nu gewerkt aan een transitieplan 2021-2023. Dat moet op 1 augustus dit jaar klaar zijn, zodat het daarna verder kan worden uitgewerkt.

Het Singelland en de Burgemeester Harmsma School zijn nog in gesprek met de gemeente Opsterland over investeringen in de (ver-)nieuwbouw van de Harmsma School in Gorredijk.