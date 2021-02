Bewonersraad steekt leden een hart onder de riem met Valentijnsboeket

"Midden januari deden we een oproep in onze nieuwsbrief aan leden om een ander lid voor te dragen voor een Valentijnsboeket", legt algemeen directeur Gert Brouwer van De Bewonersraad uit. De 30.000 leden konden een bloemetje aanvragen voor iemand die het moeilijk heeft, bijvoorbeeld vanwege eenzaamheid, ziekte of andere vervelende omstandigheden, en die wel wat liefdevolle aandacht kunnen gebruiken. Daar worden veertien uit gekozen.

"Vanuit het hart"

Veel mensen wisten wel iemand die een bloemetje verdient en de aanmeldingen stroomden binnen. "De binnengekomen verhalen hebben ons erg ontroerd en geraakt", vertelt Brouwer. "Mensen zijn er echt even voor gaan zitten om de situatie te omschrijven. Ze waren echt vanuit het hart geschreven."

Dat maakte het er niet makkelijker op om een keuze te maken tussen al die verhalen. "Eigenlijk verdiende iedereen een mooi boeket en daarom hebben we geloot." De veertien mensen die een bloemetje krijgen, krijgen het boeket woensdag coronaproof overhandigd.